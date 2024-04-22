Певица также объяснила, почему не спешит рожать ребенка.

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала, почему не торопится становиться мамой. В то же время артистка призналась, что готова усыновить ребенка.

Ранее Злата Огневич заявляла, что хотела сделать ЭКО, то есть родить ребенка путем искусственного оплодотворения. Однако сейчас ее мнение по этому поводу изменилось. Певица рассказала, что хочет рожать самостоятельно, но чуть позже.

"Я на данный момент остыла к этому вопросу. Наверное, женская мудрость и знание, что я могу родить ребенка нормальным путем, привели меня к выводам, что я еще немного подожду и буду рожать ребенка от любимого мужчины. Я хочу, чтобы у моего ребенка был отец. И чтобы ребенок равнялся не только на женщину, но и на отца. Тогда я была радикально настроена, а сейчас не радикально. Это жизнь. А может пройдет много времени и у меня ничего не получится с любовью, тогда да", - поделилась Злата в интервью Славе Демину.

По словам Огневич, она раздумывает над усыновлением ребенка. Артистка утверждает, что готова к этому, и не боится. Однако считает, что такие решения нужно обсуждать с любимым человеком:

Я даже думала взять ребенка из детского дома. Это только мысли, но это не страшно. Я не боюсь этого. Я бы хотела поговорить со своей половинкой, согласился бы он взять ребенка и иметь своего. Это было бы классно.

Напомним, ранее Злата Огневич призналась, что пыталась совершить самоубийство.

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