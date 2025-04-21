Злата Огневич назвала паску 'российским куличем' и нарвалась на жесткий хейт

Однако она не стала молчать, а ответила на комментарии.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками видео, в котором рассказала, что кладет в пасхальную корзинку. Первым делом она положила в него паску, однако назвала ее "куличем".

"Корзина, наполненная любовью, традициями и светом", - подписала ролик певица.

Пользователи сети возмутились. Они написали в комментариях, что в Украине главное пасхальное блюдо называется паской, а вот в России это кулич.

Видео дня

Что пишут в сети:

"После слова "кулич" можно не смотреть дальше"

"Кулич? Вы сейчас серьезно?"

"Как ножом по ушах. Кулич в России, в Украине - паска"

"Вместо платка наденьте в храм кокошник, так как кулич уже у вас есть"

"При всей "украинской украинскости" кулич сидит в мозгу Златочки и ждет, пока один народ воссоединится после этих конфликтов"

Злата не смогла промолчать, особенно на последний комментарий, и ответила:

"При всей моей воспитанности скажу, что это йобнут*й комментарий от вас и всех подобных".

Напомним, София Ротару по случаю Пасхи вышла на связь и показала новое фото.

Вас также могут заинтересовать новости: