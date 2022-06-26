Украинская певица Злата Огневич на днях выдала замуж свою младшую сестру, но до окончания торжества она не досидела. Через несколько часов певица быстренько переоделась и сбежала.
Позже выяснилось, что Злата едва успевала на поезд, поэтому ей пришлось раньше покинуть свадьбу. Кроме того, звезда поделилась, что ей нужна перезагрузка. Поэтому она отправилась в Карпаты, где будет восходить на горы.
"Официально заявляю, что мне нужна перезагрузка. Я эмоционально истощена, поэтому иду в горы на два дня. Не знаю, будет ли со мной связь или нет. По возможности буду загружать красоту, а красоты там будет много, поверьте", – сказала Злата в инста-сториз.
Напомним, ранее Злата Огневич показала фото со свадьбы своей сестры. Торжество состоялось в пятницу, 24 июня. На мероприятие пригласили только самых близких - родителей и друзей. Под венец Юлию вел отец Леонид.
С первых дней полномасштабной войны в Украине мужчина не смог стоять в стороне и, несмотря на свой возраст (67 лет), пошел помогать своей стране в горячих точках.