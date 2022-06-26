Певица не досидела до конца свадьбы своей сестры.

Украинская певица Злата Огневич на днях выдала замуж свою младшую сестру, но до окончания торжества она не досидела. Через несколько часов певица быстренько переоделась и сбежала.

Позже выяснилось, что Злата едва успевала на поезд, поэтому ей пришлось раньше покинуть свадьбу. Кроме того, звезда поделилась, что ей нужна перезагрузка. Поэтому она отправилась в Карпаты, где будет восходить на горы.

"Официально заявляю, что мне нужна перезагрузка. Я эмоционально истощена, поэтому иду в горы на два дня. Не знаю, будет ли со мной связь или нет. По возможности буду загружать красоту, а красоты там будет много, поверьте", – сказала Злата в инста-сториз.

Напомним, ранее Злата Огневич показала фото со свадьбы своей сестры. Торжество состоялось в пятницу, 24 июня. На мероприятие пригласили только самых близких - родителей и друзей. Под венец Юлию вел отец Леонид.

С первых дней полномасштабной войны в Украине мужчина не смог стоять в стороне и, несмотря на свой возраст (67 лет), пошел помогать своей стране в горячих точках.

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