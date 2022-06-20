Мужчина принял решение идти на войну в апреле этого года.

Украинская певица Злата Огневич сообщил о том, чем занимается ее 67-летний папа в Харькове. Мужчина, который пошел воевать, спасает жизни раненых украинских воинов, поскольку по специальности он хирург. В комментарии ТСН Злата отметила, что очень гордится своим папой.

"Он решил поехать помогать. Это его обязанность, как мужчины перед страной. Я им очень горжусь. Мы с ним созваниваемся каждый день. И я теперь всегда беру трубку от папы", - прокомментировала исполнительница.

Ранее певица говорила, что несмотря на то, что ее папа каждый день видит раненых бойцов, он старается поддерживать боевой дух и держаться, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Огневич подчеркнула - надеется уже в ближайшем времени посетить Харьков, спеть для военнослужащих и увидеться с папой.

Напомним, Злата Огневич поддержала девушек, которые продают пикантные фото и жертвуют деньги на ВСУ. Певица сказала, что это красиво и креативно, ведь украинки - самые красивые.

Вас также могут заинтересовать новости: