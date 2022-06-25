Артистка погуляла на одном из самых важных праздников в жизни ее сестры.

Украинская певица Злата Огневич выложила в Instagram-stories красивые кадры со свадьбы. Фанаты могли на секунду подумать, что это она выходит замуж. Однако под венец пошла ее сестра.

"Этот день настал", - написала Злата Огневич в своем блоге.

Торжество состоялось в пятницу, 24 июня. На мероприятие пригласили только самых близких - родителей и друзей. Под венец Юлию вел отец Леонид. С первых дней полномасштабной войны в Украине мужчина не смог стоять в стороне и, несмотря на свой возраст (67 лет), пошел помогать своей стране в горячих точках.

Поскольку по специальности он хирург, то сейчас базируется в Харькове - оперирует раненых украинских бойцов. Видимо, на свадьбу младшей дочери Леонида отпустили.

Отметим, что сама Злата Огневич еще не вышла замуж. Она даже участвовала в шоу "Холостячка", где хотела найти себе пару. В визитке проекта она рассказала, что многие партнеры не выдерживают занятости певицы и еще бешеный ритм жизни. Однако даже реалити-шоу не помогло найти любовь - с победителем проекта Андреем Задворным Огневич разошлась через полтора месяца после финала.

Напомним, Злату Огневич продолжает преследовать сумасшедший маньяк. Мужчина, на которого ранее певица уже писала заявление, пишет певице гадости.

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