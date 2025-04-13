Артистка отметила, что пришлось закрыть страницу, чтобы справиться с активностью ботов.

Известная украинская певица Злата Огневич пожаловалась на зависть коллег.

Артистка отметила, что кто-то из украинских звезд проплатил атаку ботов на ее страницу после выхода нового клипа. По словам Златы, ей пришлось закрыть на некоторое время страницу, чтобы справиться с этой проблемой.

"Знаете, так бывает, что кому-то в шоу-бизнесе не дает покоя успех коллег. Когда была премьера песни "Відпусти його", произошла атака ботов на мой Instagram. Из-за этого нам пришлось даже закрывать страницу, чистить всех этих ботов вручную. Я это говорю не для пиара... Просто, я скажу, что я все вижу, я все знаю, делаю свои выводы", - отметила Злата в своем Instagram.

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Она также добавила, что не понимает такое поведение коллег, однако никогда бы не делала что-то подобное.

"Я никогда не буду платить ботам за то, чтобы они мочили моих конкурентов. Настоящая конкуренция - это песни, хиты и успех артиста во время туров, кассовых концертов. Вот это для меня честная игра, а тот, кто ведет грязную игру, к ним все вернется бумерангом. Боты - это такая активность, за которую кто-то платит. Лучше бы на донаты направили", - сказала Огневич.

Напомним, ранее певица Jerry Heil стала жертвой атаки россиян в сети.

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