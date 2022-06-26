Певица также поделилась планами на будущее.

Украинская певица Злата Огневич осуществила свою давнюю мечту - ей удалось покорить Говерлу.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

"Говерла! Высшая точка Украины. Сильное и удивительное место! 2061 м над уровнем моря. Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям — Героям из Азовстали. Именно сегодня во всех крупных городах мира прошли мирные митинги в их поддержку. Наши Герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы случилось Чудо! Знаете, военные мне часто рассказывали, что на войне случается много странных событий, когда даже рационализм предпочитает веру", - рассказала певица.

"Говерла - первая часть из моих мечтаний восхождений. А еще там вкусный воздух, его хочется есть, пить, впитывать каждой клеткой", - добавила Огневич.

Напомним, также Огневич рассказала, чем занимается ее 67-летний отец в армии.

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