Кэтрин Винник поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны.

Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник обратилась к украинцам по случаю годовщины полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия. Актриса поддержала Украину.

Видео с обращением Винник к нашему народу появилось на странице United24. Звезда рассказала, что она не могла даже представить, что такие ужасы войны ждут украинцев.

"Я никогда даже в худших снах не могла представить, что мое украинское наследие, моя семья, друзья будут под постоянными атаками уже вот год. Я хочу сказать, что остаюсь солидарной с Украиной. Я горжусь своими украинскими корнями", - подчеркнула Винник.

Видео дня

Актриса поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны. Сейчас же она подчеркнула, что после 365 дней героической борьбы она не изменила свое мнение. Винник выражает свою солидарность и продолжает поддерживать Украину.

Кэтрин Винник и ее поддержка Украины

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник говорила об Украине еще только на фоне угрозы полномасштабного вторжения России. В январе 2022 года звезда "Викингов" публиковала фото, которые она делала в Киеве. 17 февраля 2022 года, в День единения, актриса показалась в вышиванке.

24 февраля, ровно год назад, Винник написала в своих социальных сетях: "Мы мирная страна. Мы не заслуживаем этой войны". Звезда продолжала рассказывать людям о войне в Украине, а в марте она вместе со своей мамой создала благотворительный фонд Winnick Fondation для сбора средств на нужды Украины.

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