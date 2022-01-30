Актриса опубликовала архивное фото, сделанное во время ее последнего визита в Киев.

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, известная по своей роли Лагерты в канадском сериале "Викинги", поддержала Украину.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

В социальной сети 44-летняя актриса выложила фото, которое было сделано во время ее последнего летнего визита в Киев. На нем "сериальная Лагерта" запечатлена на фоне монумента "Родина-мать".

"Я за Родину, Украину", - подписала снимок Винник.

Актриса не указала никакого контекста, однако стоит отметить, что она решила опубликовать фото на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее произошел скандал из-за неприятного эпизода в новом сезоне сериала "Эмили в Париже". Украинку там показали глуповатой воровкой, что не понравилось многим зрителям.

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