Кэтрин Винник показалась в вышиванке.

Голливудская актриса Кэтрин Винник поддержала Украину в День единения и показала фото в вышиванке. Снимок был сделан на фоне баннера о 30 годе независимости Украины.

В кадре Кэтрин позирует в белой вышиванке и черной юбке-карандаш. На ноги она обула босоножки, а также дополнила образ темными солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что Кэтрин периодически приезжает в нашу страну, так как у нее есть украинские корни. Также Винник всегда поддерживала Украину.

Кто такая Кэтрин Винник

Читайте такжеДуа Липа раскрыла секрет своей стройностиКэтрин Винник - канадская актриса украинского происхождения, наиболее известная по роли Лагерты в канадском сериале "Викинги".

Винник играла главные роли в нескольких телевизионных шоу, в том числе "Доктор Хаус", "Закон и порядок" и "Мыслить как преступник". В 2021 году она исполнила главную роль в фильме "Заступник", в котором её партнером стал Лиам Нисон.

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