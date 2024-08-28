Артист поделился кадрами со свадьбы.

Украинский актер, звезда сериала "Голова" Дмитрий Гирявец впервые женился. Знаменитость показал свою жену и рассказал, какой была их свадьба.

Избранницей Гирявец стала женщина Ирина. Она непубличный человек, поэтому о ней мало что известно. Актер поделился, что сделал предложение любимой в апреле 2024 года. Меньше чем через полгода пара сыграла свадьбу. Влюбленные заключили официальный брак 24 августа - на День Независимости Украины. Дмитрий признается, что организацией празднования занималась жена, поскольку он постоянно находится на съемках новых проектов.

"Мы начали планировать свадьбу, как только я сделал предложение. Между помолвкой и свадьбой - ровно четыре месяца. Предложение я сделал в апреле, а расписались в августе. Всей организацией занималась Ира. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все - от самых маленьких до самых больших деталей", - рассказал артист, сообщает "Новый канал".

Видео дня

Пока что молодожены не планируют медовый месяц, потому что оба заняты работой. Супруги мечтают о рождении ребенка, поэтому сейчас пытаются улучшить свое финансовое состояние.

"Существует четкое понимание о финансовой ответственности за малыша, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно. Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!" - добавил Дмитрий.

Напомним, ранее женился известный украинский певец Позитив. Его избранницей стала танцовщица Юлия Сахневич.

Вас также могут заинтересовать новости: