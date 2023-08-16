Актриса уже показала фото обручального кольца, которое она получила от жениха.

23-летняя актриса Инна Кудашова, прославившаяся благодаря роли в сериале "Школа", ошеломила своих фанов. Девушка не рассказала о своей личной жизни, а сегодня внезапно объявила о том, что выходит замуж.

Так, Кудашова показала в Instagram несколько новых фото. На них она стоит рядом с парнем, который держит воздушный шарик с надписью "Она сказала да". Сама звезда "Школы" демонстрирует обручальное кольцо на руке и улыбается.

"Ну что ж, принимаю поздравления. Наконец-то. 16.08.2023", - написала Кудашова под новыми фото.

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Кроме этого, актриса сфотографировала обручальное кольцо крупным планом. Девушка похвасталась укращением с большим камнем, вероятно, бриллиантом.

Впрочем, Кудашова не стала объяснять, что за парень стоит на фото рядом с ней. На фоне того, что она заявила о женитьбе на съемочной площадке, комментаторы начали думать, что все это лишь пранк. Поэтому пользователи не только поздравляют актрису с вероятным бракосочетанием, но и шутят. Они пишут:

"Кажется, что пранк выходит из-под контроля"

"Поздравляю! Вот новости. Как я это пропустила?"

"Поздравляю вас от всей души!".

Кто такая Ирина Кудашова

Актриса прославилась благодаря тому, что сыграла Веронику в сериале "Школа". Кудашова перевоплотилась в сложного подростка, которому трудно общаться со взрослыми.

Кроме этого, она снялась в фильме "Інший Франко", где сыграла дочь украинского писателя и общественного деятеля. Сейчас Кудашова находится в Польше. Там она продолжает сниматься в сериалах.

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