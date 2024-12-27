На днях Андрей Фединчик перенес сложную операцию.

Звезда сериала "Крепостная", известная украинская актриса Наталка Денисенко рассекретила, что произошло с ее мужем, который на днях перенес сложную операцию. Артистка назвала диагноз любимого и впервые показала его после хирургического вмешательства.

Как известно, операцию украинскому актеру и военному проводили операцию в Ужгороде. Его звездная жена долгое время молчала, из-за чего избраннику пришлось лечь под нож хирурга. Однако сейчас она вышла на связь в своем Instagram и показала кадры с операции.

На видео, которое опубликовала Наталка, врач говорит, что Фединчику сделали фораминотомию, то есть, медики расширили отверстие между позвонками, что позволило снять давление на спинной мозг и нервы. Также хирург сообщил, что защитнику установили титановые импланты в позвоночник.

Видео дня

"Титановые импланты зафиксировали на позвоночнике с правой и левой стороны. Сейчас все стабильно, нет компрессии и нерв свободный. Уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу", - сказал врач.

Операция прошла успешно и сейчас Андрея ждет длительная и не менее сложная реабилитация. В первые дни после хирургического вмешательства с актером были его родные: жена, сын Андрей и теща, которая также приехала в Ужгород. Денисенко также показала любимого и рассказала о его самочувствии.

Пока мужчина передвигается с помощью медицинских ходунков. Реабилитация продлится около двух месяцев, после этого Фединчик сможет ходить самостоятельно. Однако Наталья уже выразила восторг от достижений мужчины, который почти сразу после операции стал на ноги.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала об отношениях на расстоянии с мужем-воином. Она также дала советы украинкам, которые ждут любимых с фронта.

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