Артист выдал новую шутку об уклонистах.

Известный украинский комик, военный, участник юмористического шоу "Лига смеха" Виктор Розовый все чаще выходит на связь с поклонниками после тяжелого ранения на фронте. На этот раз он решил показать, как выглядит его голова после операции.

В своем Instagram юморист опубликовал видео, на котором можно увидеть раны и швы после трепанации черепа. Несмотря на сложную операцию и осколочное ранение, Розовый не теряет позитива.

В подписи к кадрам он выдал очередную шутку об уклонистах. В частности, артист написал, что большинство украинских мужчин, увидев его ролик, начнут бежать из Украины.

Видео дня

"Как думаете, сколько людей после просмотра этого видео будут пытаться сбежать за границу через Тису", - в шутку поинтересовался у подписчиков Виктор.

Как известно, участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" после начала полномасштабного вторжения стал на защиту страны. Розовый служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. В марте во время выполнения боевого задания на передовой он получил осколочное ранение в голову.

К счастью, рядом с ним в сложный момент оказались воины 2-й роты противотанкового батальона. Бойцы вовремя оказали собрату первую медицинскую помощь и по сути спасли ему жизнь. После этого Виктор пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.

Сейчас артист проходит длительную реабилитацию в Украине. Рядом с ним постоянно его жена Ольга, которая поддерживает и помогает любимому.

Напомним, ранее Виктор Розовый высмеял росСМИ, которые написали ложь о нем.

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