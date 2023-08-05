Год назад Вера Кекелия во второй раз стала матерью, однако не показывала лицо малыша все это время.

Украинская певица, телеведущая и звезда "Квартала" Вера Кекелия впервые показала своего младшего сына. Артистка редко делится кадрами с детьми, она почти не показывала малыша в течение всего года.

Впрочем, в день рождения сына Кекелия сделала исключение. Она опубликовала "семейные" фото, на которых показала сразу обоих сыновей.

Артистка устроила мини-фотосессию на фоне воздушных шариков. Она нежно обнимала детей и искренне улыбалась. Младший сын Кекелии будто бы "хмурился". Вероятно, мальчик попал в объектив после того, как недавно проснулся.

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"Год нашему любименькому", - тепло подписала фото Кекелия.

В комментариях фаны поздравили мальчика и его мать. Поклонники желают ребенку много счастья. Также они пишут:

"Какая красота. С днем рождения"

"Ооо, поздравляю! Счастливой судьбы!"

"Поздравляю. Уже год, капец. Пусть растет счастливым"

"Искренние поздравления замечательной мамочке и сыночку"

"Поздравляю вас! Мира и классного детства".

Кто такая Вера Кекелия

Артистке 37 лет, она родилась в Харькове. Вера Кекелия известна как певица и суперфиналистка шоу "Голос країни-7". Кроме этого, артистка выступает в составе "Женского Квартала".

Также Кекелия-ведущая проекта "ЖВЛ" на телеканале 1+1. Она живет в браке с Романом Дудой. От вокалиста она родила двух сыновей.

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