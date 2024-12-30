Галь Гадот призналась, что неделями терпела невыносимую боль.

Голливудская актриса, звезда фильмов "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка" Галь Гадот, которая в марте родила четвертого ребенка, рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка призналась, что во время беременности перенесла сложную операцию на мозге.

Шокирующими новостями знаменитость поделилась в своем Instagram. Долгое время Гадот молчала о болезни, но сейчас решилась рассказать об этом. Страшный диагноз у звезды обнаружили на восьмом месяце беременности, когда она вынашивала под сердцем ребенка.

По ее словам, она страдала от головных болей, из-за которых часто даже не могла ходить. Обратившись к врачам, актриса услышала неутешительную новость - у нее диагностировали тромб в мозге. Его нужно было немедленно удалить, поэтому кинозвезде провели срочную операцию.

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"В феврале, на восьмом месяце беременности, у меня диагностировали огромный тромб в мозге. Неделями я терпела невыносимые головные боли, которые приковали меня к постели, пока я наконец не прошла МРТ, которое открыло ужасную правду. В один миг я и моя семья столкнулись с тем, насколько хрупкой может быть жизнь. Это было суровое напоминание о том, как быстро все может измениться, и в разгар тяжелого года все, что я хотела, это держаться и жить", - написала Гадот.

Сначала Галь сделали кесарево сечение, благодаря чему на свет появился ее четвертый ребенок. После этого медики провели экстренное хирургическое вмешательство по удалению тромба. К счастью, операция прошла успешно. Сейчас артистка не жалуется на проблемы со здоровьем и прекрасно себя чувствует.

В дополнение, в своем посте знаменитость обратилась к подписчикам и призвала их учитывать первые симптомы, потому что они могут свидетельствовать о серьезном заболевании.

"Мы поспешили в больницу, и через несколько часов мне сделали срочную операцию. Моя дочь Ори родилась в этот момент неопределенности и страха. Благодаря чрезвычайной команде врачей и неделям преданной заботы я выдержала и начала путь к выздоровлению. Сегодня я полностью исцелена и полна благодарности за жизнь, которую мне вернули", - добавила актриса.

Напомним, ранее мужу Наталки Денисенко сделали сложную операцию. Артистка рассказала, в каком сейчас состоянии находится любимый.

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