Актриса скрывала свою беременность.

Израильская актриса и модель Галь Гадот, которая известна по фильмам "Форсаж", "Чудо-женщина" и другим киноработам, поделилась радостной новостью. Оказалось, что она в четвертый раз стала мамой. У нее родилась дочь Ори.

38-летняя актриса опубликовала у себя в Instagram трогательное фото с ребенком в роддоме.

"Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была непростой и мы ее пережили. Ты принесла столько света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что на иврите значит "мой свет". Наши сердца полны благодарности", - подписала фотографию Галь.

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К слову, свою четвертую беременность Галь скрывала. Но ранее в интервью признавалась, что рождение детей для нее, как магия. Но все беременности, по ее словам, прошли с тяжелым токсикозом.

Что известно о Галь Гадот

Актриса активно снимается в фильмах и сериалах. Наибольшее признание ей принесли киноработы: "Форсаж", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина" и другие.

Галь замужем за бизнесменом Яроном Версано. Кроме новорожденного ребенка, у них есть еще трое общих дочерей: 12-летняя Альма, 6-летняя Майя и 2-летняя Даниэлла.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала о рождении сына.

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