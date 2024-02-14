Фильм станет доступен на Netflix 8 марта 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер приключенческого фэнтези "Девица" (Damsel) со звездой "Очень странных дел" и "Энолы Холмс" Милли Бобби Браун в главной роли.

В центре сюжета фильма – юная принцесса Элоди, которая покорно принимает свою судьбу и соглашается выйти замуж за прекрасного принца. Впрочем, очень скоро она обнаруживает, что все это было ловушкой: королевская семья выбрала ее как жертву для погашения древнего долга. Девушку бросают в пещеру с огнедышащим драконом, и чтобы выжить, она полагается только на свою смекалку и волю.

Кроме Милли Бобби Браун в фильме сыграли Ник Робинсон ("С любовью, Саймон", "Пятая волна", "Мир Юрского периода"), Анджела Бассетт ("Черная пантера", сериал "Американская история ужасов"), Робин Райт ("Чудо-женщина", сериал "Карточный домик"), Рэй Уинстон ("Сексуальная тварь", "Черная вдова") и другие.

Режиссером фильма выступил испанец Хуан Карлос Фреснадильо, который до этого снял фильмы "Интакто", "28 недель спустя" и "Злоумышленники".

Фильм "Девица" станет доступен на Netflix 8 марта 2024 года.

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