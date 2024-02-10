В нечеловеческих условиях они провели больше недели.

Российская группа Би-2, которая осудила большую войну в Украине и выехала из страны-агрессора в Израиль, поделилась кадрами своего пребывания в тюрьме в Тайланде.

На опубликованных фото и видео можно заметить, что в тайской тюрьме нет кроватей. Участники группы лежали на полу, застеленном пледами.

Также в камере есть душ и туалет, огражденный невысокой стеной. Однако дверей там нет, поэтому в камере постоянно был неприятный запах.

Кроме того, задержанные сушат свои вещи на веревках, тоже прямо в камере. Единственный плюс - вентиляторы, которые хоть немного спасают людей от жары.

Стоит отметить и то, что в одном помещении находилось много задержанных. То есть в тайской тюрьме, вероятно, нет поселения в камеры на несколько человек. Все находятся в одной.

Задержание Би-2 - что известно

24 января музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без разрешения. Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Таиланде, сообщил, что артистов кто-то подставил.

Первым из тюрьмы выпустили солиста группы. А 1 февраля стало известно о том, что и все остальные участники оказались на свободе и вернулись в Израиль.

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