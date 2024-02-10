Российская группа Би-2, которая осудила большую войну в Украине и выехала из страны-агрессора в Израиль, поделилась кадрами своего пребывания в тюрьме в Тайланде.
На опубликованных фото и видео можно заметить, что в тайской тюрьме нет кроватей. Участники группы лежали на полу, застеленном пледами.
Также в камере есть душ и туалет, огражденный невысокой стеной. Однако дверей там нет, поэтому в камере постоянно был неприятный запах.
Кроме того, задержанные сушат свои вещи на веревках, тоже прямо в камере. Единственный плюс - вентиляторы, которые хоть немного спасают людей от жары.
Стоит отметить и то, что в одном помещении находилось много задержанных. То есть в тайской тюрьме, вероятно, нет поселения в камеры на несколько человек. Все находятся в одной.
Задержание Би-2 - что известно
24 января музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без разрешения. Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Таиланде, сообщил, что артистов кто-то подставил.
Первым из тюрьмы выпустили солиста группы. А 1 февраля стало известно о том, что и все остальные участники оказались на свободе и вернулись в Израиль.