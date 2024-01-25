Они известны своей антивоенной позицией.

Участники коллектива "Би-2" сегодня были задержаны в отеле на Пхукете после того, как накануне отыграли там большой концерт. Формальная причина - отсутствие у коллектива разрешения на работу.

Однако, как рассказал российский продюсер Владимир Воронов, проживающий на Пхукете, в комментарии росСМИ "МО", на участников группы "кто-то настучал".

"Если у них и правда не было разрешения на работу, то неудивительно, что арестовали. Но это большая группа, все знали о концерте, рекламы было полно", - сказал Воронов.

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Скорее всего, данный инцидент связан с антивоенной позицией участников группы. Они осудили вторжение России в Украину. А Егор Бортник, более известный как Лева из "Би-2", и вовсе признан российским Минюстом "иностранным агентом".

К слову, ранее в Тайланде уже происходили подобные инциденты. Так, были отменены концерты комиков Руслана Белого и Максима Галкина. Отмечается, что все эти случаи связаны с кампанией против артистов с антивоенной позицией, которую ведет посольство России в Таиланде.

Более того, представительство России на острове было открыто в прошлом году лично министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Напомним, в России истерика из-за помощи "Би-2" ВСУ. Россияне требуют запретить музыкантам въезд в страну.

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