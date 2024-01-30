Лева сейчас находится в аэропорту.

Солиста группы "Би-2" Леву (Игорь Бортник, - настоящее имя артиста) отпустили из тюрьмы в Тайланде. Сейчас он ожидает посадки на самолет в аэропорту Бангкока.

Лева уже прошел контроль в аэропорту и собирается лететь в Тель-Авив. А вот остальные участники группы пока остались в тюрьме.

"Лева Би-2 действительно находится в аэропорту, ожидая рейса в Израиль. Остальным членам группы в ранее согласованном вылете в Израиль отказано, они остаются в миграционной тюрьме", – сообщается в Telegram-канале группы.

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Отметим, ранее сообщалось, что всех участников "Би-2" планируют депортировать в Израиль, однако сегодня стало известно, что Россия сорвала их освобождение из тюрьмы в Тайланде.

Напомним, 24 января музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без разрешения. Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Тайланде, сообщил, что на артистов "кто-то настучал".

Позже журналист Михаил Козырев рассказал, в каких условиях содержатся участники группы. По его словам, они совершенно чудовищные.

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