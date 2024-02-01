Мужчины приехали в Израиль.

Участников российской группы "Би-2" выпустили из тюрьмы в Таиланде. В полном составе они приехали в Израиль. Об этом пишет официальный Telegram-канал группы.

В аэропорту Тель-Авива их уже ждали журналисты. Солист "Би-2" Лева прокомментировал свои впечатления.

"Да, я горд тем, что я израильтянин, моя страна помогла мне стать самостоятельным. Моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту", - сказал Лева, которого первым выпустили из тюрьмы.

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На вопрос журналиста, планирует ли мужчина возвращаться в Россию, он ответил категорически:

"Нет, я в России жить больше не буду".

Другой участник группы - Шура - поблагодарил всех причастных за их спасение.

"Хочется поблагодарить команду, которая нас выручила, в первую очередь это израильское консульство. Был парень, который спас нас. Также Австралийское посольство нас отбило очень сильно, ребята из Америки и все наши друзья и правозащитники, кто за нас боролся. Спасибо! Мы на свободе, мы продолжаем двигаться дальше в тур", - сказал он.

Напомним, 24 января музыкантов задержали в Пхукете якобы за проведение концерта без разрешения. Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий в Таиланде, сообщил, что артистов кто-то подставил.

Далее журналист Михаил Козырев рассказал, в каких условиях содержатся участники группы. По его словам, они абсолютно ужасны. Затем Россия сорвала их освобождение из тюрьмы в Таиланде, отказав в просьбе депортировать.

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