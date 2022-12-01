Ранее он был настоящим секс-символом, но потом внезапно куда-то исчез. Оказалось, его отравили. Артемьев был на грани жизни и смерти.

В 2007 году актера Артема Артемьева пригласили на роль в сериале "Татьянин день". Там он сыграл обворожительного адвоката Игоря Гонсалеса. Работа получилась очень успешной, рейтинги были высокими, а актеры тут же стали узнаваемыми. Зрительниц покорил невероятный взгляд Артемьева, за что его даже негласно признали новым секс-символом. Но славой красавчик так и не воспользовался.

После премьеры культового сериала Артем еще снялся в нескольких работах. Например, его можно увидеть в сериалах "Гром", "Золотая страна", "Преступная страсть" и других. Однако спустя несколько лет мужчина начал вести непубличный образ жизни и даже не появлялся в социальных сетях.

Болезнь Артема Артемьева

В одном из интервью после продолжительной "тишины в эфире" Артемьев признался, что его отравили за границей. Ему чудом удалось выжить, но отравление нанесло непоправимый ущерб здоровью - он едва может нормально передвигаться.

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"Меня отравили. Я шесть лет просто лежал, в туалет сходить не мог. Зубы все выпали, волосы выпали", - комментировал некогда популярный актер.

Артем предпочел не афишировать кто именно его отравил и что известно по этому делу.

В 2021 году появились слухи о том, что у Артемьева рак кишечника. Сам артист утверждал, что это ложь.

В СМИ также есть информация о том, что он с женой Валентиной живет в домике в лесу. Они погрязли в нищете, поэтому женщина вынуждена воровать продукты с магазинов, чтобы хоть как-то существовать.

Напомним, куда пропал кумир "нулевых" Саша Белый из "Бригады".

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