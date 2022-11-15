Сергей Безруков когда-то был едва ли не самым популярным актером в РФ и соседних странах, а сегодня он реже появляется на ТВ и потерял часть публики из-за своих речей в поддержку убийства украинцев.

Популярный российский актер Сергей Безруков, который в "нулевых" после выхода сериала "Бригада" стал настоящим кумиром и примером для подражания, сегодня продвигает для своей аудитории очень странные ценности - поддерживает войну в Украине, а также желает удачи и здоровья российским оккупантам-убийцам. Чем он занимается сейчас и что говорит о войне - читайте в материале УНИАН.

Сергей Безруков: биография

49-летний актер, который прославился благодаря криминальному сериалу "Бригада", успел сняться в еще около сотни проектов. Наиболее популярные: "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "В июне 41-го" (2008), "Гоголь. Ближайший" (2009), "Мамы" (2012), "Троцкий" (2017) и другие.

Также он являлся и является актером театра. С 2014 года — художественный руководитель Московского губернского театра.

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Что Безруков говорит о войне в Украине

Учитывая его узнаваемость и активную творческую деятельность, он мог бы говорить правду о войне в Украине, но решил подыграть пропаганде.

Сразу после того, как 24 февраля РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины, Безруков заявил - россияне "выполняют свой долг". В начале марта у него был ряд спектаклей перед детьми из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Перед одним из представлений он вышел на сцену и сказал:

"Мы все надеемся и молим, чтобы все эти ребята, все эти мужики с честью выполнили свой долг и вернулись домой – в Россию".

При этом артист позиционирует себя как культурный деятель "вне политики".

К слову, когда на РФ наложили санкции, фактически отрезав ее от всего цивилизованного мира, Безруков поспешил успокоить свою публику тем, что это отличный способ вспомнить о своей идентичности и ценностях. Вот что он говорил в одном из интервью:

"Мы должны воспользоваться изоляцией России для того, чтобы восстановить связь с нашими традициями. Вместо того, чтобы оглядываться на Голливуд, России следует строить собственную культуру, очищенную от западного влияния. Последние 30 лет мы живем во вселенной Марвела. Настало время создать свою собственную".

Отметим, что свою позицию в поддержку РФ он не скрывал. Например, ранее он поддержал оккупацию Крыма. За это, а также за поддержку полномасштабной войны, ЕС ввел лично против Безрукова санкции.

Ранее УНИАН писал как звезда "Слуги народа" Галина Безрук предала свою страну.

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