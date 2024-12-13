Он также рассказал, почему жена и дети не могут приехать быстро.

Популярный украинский певец, лидер рок-группы O.TORVALD и военнослужащий Женя Галич, семья которого сейчас находится за границей, рассказал о возвращении жены и детей в Украину.

Мужчина признался, что очень скучает по любимой Валерии, дочери Еве и сыну Данилу. Не секрет, что с начала войны они находятся в вынужденной эмиграции в Польше. Сейчас семья артиста планирует вернуться домой, но хочет это делать постепенно, чтобы не травмировать старшую дочь.

"У нее с 8 лет до 11-ти лет лучшая компания появилась. Она хочет в Украину, но сейчас для нее там весь мир и еще друг появился. Поэтому мы не можем просто вырвать ее оттуда и мы думаем, что лучше постепенно делать все. Они приедут, потом снова приедут, потом может с кем-то здесь познакомимся", - рассказал Галич в интервью Славе Демину

Женя добавил, что сейчас морально готовят детей. Также певец назвал примерно, когда его семья снова объединится.

"Это уже будет на весну. Я думаю, что после учебного года на следующий учебный год".

К слову, Галич вместе с Валерией более 15 лет в браке. Они воспитывают 11-летнюю дочь Еву и 8-летнего сына Данила.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин признался, сколько денег отправляет семье ежемесячно за границу.

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