Он отметил, что сейчас стало труднее зарабатывать.

Известный певец, лидер рок-группы "O.TORVALD" и военнослужащий Женя Галич рассказал, сколько денег отправляет семье ежемесячно.

Не секрет, что сейчас его жена Валерия с дочерью Евой и сыном Данилом находятся в вынужденной эмиграции. Они живут уже более двух лет в Польше. Музыкант постоянно финансово помогает семье.

"Около двух тысяч долларов в месяц отправляю им. Жена тоже работает. Не так, чтобы как здесь мы жили. Сейчас гораздо труднее из-за того, что все-таки я три года своей жизни честно отдал и отдаю службе. И у меня нет возможности быть полноценным бизнесменом, каким я был до войны", - признался Галич в интервью программе 33 вопроса от Люкс ФМ.

Он добавил, что до начала полномасштабного вторжения у него был собственный бизнес, который связан с продажей корпоративов, концертов, выступлений и дней города. Также Женя имеет сейчас свою кофейню, но, по его словам, она также не работает так, как работала до войны.

К слову, Галич вместе с женой более 15 лет. Они воспитывают 11-летнюю дочь Еву и 7-летнего сына Данила.

Напомним, ранее известный певец-воин Женя Галич рассказал, как едва не погиб на фронте.

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