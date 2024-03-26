Женя Галич находится со своей женой на расстоянии.

Украинский певец и военный Женя Галич заговорил о разводе с женой Валерией. В программе "Тур звездами" он рассказал, что они с супругой друг другу не принадлежат, у каждого из них своя жизнь.

Известно, что в начале полномасштабной войны супруга Галича с двумя маленькими детьми уехала за границу. По словам артиста, расстояние никак не повлияло на их отношения, они до сих пор вместе.

Он добавил, что, конечно, в их паре возникают сложные ситуации, но они вместе их преодолевают.

"Мы вместе, она живет в другой стране, мои детки живут в другой стране, а я служу в армии, в ВСУ. Она не хочет служить в армии и потому она в другой стране. Мы всегда так жили, у меня были гастроли, у нее была работа, у нас у каждого была личная жизнь, но на то мы и супруги, чтобы решать сложные ситуации", - признался Женя.

По его словам, супруга всегда его поддерживала, поэтому он не видит проблем в том, что сейчас они не могут постоянно находиться вместе.

"Мы не принадлежим друг другу, у нас есть двое маленьких детей и интересы наших маленьких детей. Они гораздо выше наших интересов с женой, потому что безопасность наших детей это основное. Именно поэтому они уехали и не возвращаются", - добавил артист.

Напомним, ранее Женя Галич признался в наркозависимости.

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