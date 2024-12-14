Она также рассказала, какой сюрприз подготовил для нее муж дома.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - выписалась из роддома и показала, какой сюрприз устроил ей муж дома.

Напомним, 24-летняя девушка родила первенца Тимофея 10 декабря. Она уже показала первые фото новорожденного малыша в сети и познакомила его со своими подписчиками. А вчера, 13 декабря, Екатерину уже выписали из роддома.

Девушка опубликовала в своем Instagram фото в образе, который выбрала для выписки. Блогерша была в сером пиджаке и короткой черной юбке, а дополнила свой лук высокими черными сапогами.

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"Домой. Третий день после родов и кесарева сечения", - подписала фото Полтавская и показала фигуру после родов.

Также новоиспеченная мама попозировала с сыном Тимофеем, которого взяла на руки.

Позже Полтавская показала, какой сюрприз ждал ее от мужа. Владимир не смог присутствовать на выписке из-за работы, но устроил для любимой и сына праздничную атмосферу дома. В частности, он украсил комнату шариками и цветами.

"Приехали домой, а тут папа подготовился".

К слову, Екатерина и Владимир поженились в марте этого года. Для девушки это первый ребенок, а для ее мужа - третий. У ведущего есть двое детей от первого брака: дочь Эмилия и сын Эван.

Напомним, недавно жена Остапчука раскрыла причину, почему ей делали кесарево сечение.

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