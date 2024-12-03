Екатерина рассказала, что она очень эмоциональна во время ссор.

Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука поделилась с подписчиками в Instagram подробностями своей семейной жизни, а именно - как проходят их с Владимиром ссоры. Об этом Екатерина рассказала в Instagram-сторис.

Екатерина призналась, что имеет достаточно эмоциональный характер и не умеет молчать во время споров.

"У меня рот не закрывается", - рассказала Екатерина.

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Девушка добавила, что Владимир часто просит ее быть более сдержанной в проявлениях эмоций, но она, даже понимая, что с каждым словом будет только хуже, все равно продолжает отстаивать свою позицию.

Впрочем, несмотря на такую горячность, Екатерина не держит долго обиду на мужа. Она призналась, что часто первой идет на примирение, не выдерживая долгой паузы в общении.

"Когда я понимаю, что он не пойдет за мной, чтобы сказать, что он во всем неправ, то я быстро выхожу со словами: Ну если ты думаешь, что так все закончится то нет", - рассказала Екатерина.

Эти откровенные признания Екатерины Остапчук еще раз подтверждают, что их с Владимиром отношения далеки от идеальных, как это часто бывает у публичных пар. Они, как и все остальные, ссорятся, мирятся, ищут компромиссы. Но главное, что несмотря на все разногласия они умеют находить общий язык и сохранять любовь и взаимопонимание.

Напомним, Екатерина Остапчук вспомнила, как согласилась выйти замуж за Остапчука.

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