Екатерина отметила, что она не умеет молчать во время ссоры с мужем/ фото инстаграм Екатерины Полтавской

Жена известного украинского телеведущего Владимира Остапчука поделилась с подписчиками в Instagram подробностями своей семейной жизни, а именно - как проходят их с Владимиром ссоры. Об этом Екатерина рассказала в Instagram-сторис.

Екатерина призналась, что имеет достаточно эмоциональный характер и не умеет молчать во время споров.

"У меня рот не закрывается", - рассказала Екатерина.

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Девушка добавила, что Владимир часто просит ее быть более сдержанной в проявлениях эмоций, но она, даже понимая, что с каждым словом будет только хуже, все равно продолжает отстаивать свою позицию.

Екатерина Остапчук рассказала о ссорах с мужем / фото инстаграм Екатерины Полтавской

Впрочем, несмотря на такую горячность, Екатерина не держит долго обиду на мужа. Она призналась, что часто первой идет на примирение, не выдерживая долгой паузы в общении.

"Когда я понимаю, что он не пойдет за мной, чтобы сказать, что он во всем неправ, то я быстро выхожу со словами: Ну если ты думаешь, что так все закончится то нет", - рассказала Екатерина.

Эти откровенные признания Екатерины Остапчук еще раз подтверждают, что их с Владимиром отношения далеки от идеальных, как это часто бывает у публичных пар. Они, как и все остальные, ссорятся, мирятся, ищут компромиссы. Но главное, что несмотря на все разногласия они умеют находить общий язык и сохранять любовь и взаимопонимание.

Напомним, Екатерина Остапчук вспомнила, как согласилась выйти замуж за Остапчука.

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