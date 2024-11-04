Она поздравила артиста с семейным праздником.

Жена украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - трогательно поздравила мужа с годовщиной.

Сегодня, 4 ноября, супруги празднуют свою девятую годовщину знакомства. По этому случаю девушка опубликовала совместное романтическое видео и обратилась к Виктору.

"Нам 9 лет. Я всегда буду беречь нашу любовь", - написала Репяхова в своем Instagram.

К слову, сам Павлик тоже отреагировал на ролик и поблагодарил Екатерину.

"Спасибо, любимая. День нашей встречи - мой второй день рождения", - написал он.

Также супруга артиста поделилась фото с их свадьбы. На нем влюбленные обнимаются и целуются. Екатерина добавила к кадру смайлик в виде сердца.

Реакция подписчиков

Подписчики блогерши написали свои поздравления и пожелали звездной семье большого счастья.

"Вау, какая нежность!"

"Такие отношения могут быть между людьми, которые по-настоящему любят"

"Невероятная пара! Счастья вам"

"Какие вы гармоничные"

"Будьте счастливы долго-долго".

К слову, Екатерина и Виктор обручились в мае 2020 года, однако из-за пандемии, а затем полномасштабного вторжения не делали свадьбу. Но в этом году пара официально стала мужем и женой. Репяхова моложе Павлика почти на 30 лет. У супругов есть общий сын Михаил.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину.

Вас также могут заинтересовать новости: