Екатерина Репьяхова призналась, что планирует родить второго ребенка.

Жена украинского певца Виктора Павлика, 29-летняя блогер Екатерина Репьяхова откровенно рассказала, как ее любимый относится к рождению еще одного ребенка.

Екатерина призналась, что уже готова ко второму ребенку, однако Виктор Павлик пока что не поддерживает такое желание жены. По словам блогера, вся проблема в возрасте певца, которому недавно исполнилось 58 лет. Однако Репьяхова, несмотря на противоположную позицию мужа, все же планирует родить второй раз. Сейчас звезда хочет дочь:

Виктор Франкович говорит, что он старый и не выдержит. А я, конечно, хочу еще детей. Хочу еще очень доченьку. Главное, что я хочу, а все остальное уже...

К слову, два года назад у супругов Павлик родился сын Михасик. У мальчика есть проблемы с речью, поэтому сейчас Екатерина активно занимается ребенком и развивает сына. Михасик проходит лечение, посещает логопедов, и занятия по нейрокоррекции, где улучшает свой речевой аппарат.

Напомним, ранее Екатерина Репьяхова рассказала, общается ли с дочкой Виктора Павлика.

Также мы писали о том, что Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.

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