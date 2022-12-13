Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк в своем Instagram-блоге ответила, что произошло с домом, который они строили с шоуменом. Как известно, строительство они запланировали еще до полномасштабного вторжения.
Работы были приостановлены на время активных боевых действий под Киевом, однако когда ситуация в регионе стабилизировалась, они снова запустили работы на объекте.
Учитывая то, что уже не первый месяц ходят слухи об их расставании, поклонников очень интересует судьба особняка. Кристина в своем блоге сообщила, что стройка пока что остановлена. Причину знаменитый нотариус не назвала.
"Очень много вопросов о доме — с ним все ОК! Стоит на своем месте! Он нереально классный, но ремонт остановлен", - прокомментировала Горняк.
Личная жизнь Остапчука и Горняк
После полномасштабного вторжения пара давала совместное интервью, где призналась - после войны планируют завести ребенка, и не одного. Однако потом их семейная идиллия куда-то пропала. Партнеры не комментируют слухи о разводе.
Напомним, после слухов о разводе жена Остапчука допустила свое участие в шоу "Холостяк".