Недавно появились слухи о том, что пара больше не вместе.

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк в своем Instagram-блоге ответила, что произошло с домом, который они строили с шоуменом. Как известно, строительство они запланировали еще до полномасштабного вторжения.

Работы были приостановлены на время активных боевых действий под Киевом, однако когда ситуация в регионе стабилизировалась, они снова запустили работы на объекте.

Учитывая то, что уже не первый месяц ходят слухи об их расставании, поклонников очень интересует судьба особняка. Кристина в своем блоге сообщила, что стройка пока что остановлена. Причину знаменитый нотариус не назвала.

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"Очень много вопросов о доме — с ним все ОК! Стоит на своем месте! Он нереально классный, но ремонт остановлен", - прокомментировала Горняк.

Личная жизнь Остапчука и Горняк

После полномасштабного вторжения пара давала совместное интервью, где призналась - после войны планируют завести ребенка, и не одного. Однако потом их семейная идиллия куда-то пропала. Партнеры не комментируют слухи о разводе.

Напомним, после слухов о разводе жена Остапчука допустила свое участие в шоу "Холостяк".

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