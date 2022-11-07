Кристине Горняк задали вопрос о том, где бы она могла принять участие.

Недавно в сети заговорили о разводе телеведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк. Официально пара свою личную жизнь не комментировала, однако Кристина уже допустила свое участие в проекте "Холостяк". Подписчики спросили, хотела бы ли она принять участие в следующем сезоне шоу "Холостяк" или "Холостячка". Вот что ответила Горняк:

"Интересно, что вы пишете мне о разных шоу, но "Холостячка" и "Холостяк" – немного не мои варианты. Однако если бы я выбирала из двух шоу, мне больше импонирует "Холостяк", только конкуренция мне не по душе. Потому что я у себя самая лучшая, а тут столько девушек… Я бы не выдержала".

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Также у нее поинтересовались о возможности участия в шоу "Танцы со звездами". Нотариус подчеркнула, что это огромный труд и сильные нагрузки, которых бы она не выдержала.

Развод Владимира Остапчука и Кристины Горняк

Такие слухи за последние несколько месяцев появляются уже не первый раз. Пара не комментирует свою личную жизнь, хотя еще летом звездные супруги в одном из своих интервью заявляли, что после победы планируют завести детей.

Напомним, шоумен Остапчук впервые вышел на связь после новости о разводе.

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