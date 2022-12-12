Личная жизнь Николая Баскова всегда была предметом обсуждений.

Российский артист Николай Басков довольно известный не только на территории РФ, но и за ее пределами. Интерес поклонников вызывает не только творчество, но и личная жизнь, которую он так тщательно скрывает от общественности.

Несмотря на его романы с известными женщинами, поклонники и коллеги все же поговаривают о нетрадиционной ориентации исполнителя. Так ли это - читайте в материале.

Личная жизнь Николая Баскова: кто его любовник?

Среди поклонников давно ходили слухи о том, что Николай Басков является гомосексуалистом. Как утверждают разные источники, его публичные романы с Анастасией Волочковой, Оксаной Федоровой, Викторией Лопыревой и другими именитыми женщинами - это всего лишь для отвода глаз.

РосСМИ цитируют слова экс-участника реалити-шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, который был приближен к Баскову:

"Долгие годы (Басков, - ред) жил с человеком по фамилии Манучаров. Вот об этом я знаю точно. Остальные, с кем он общался, не заслуживают внимания, разные массажисты и не только. Об этом весь шоу-бизнес знает. Они не скрывали. Девушки, женщины его, Лопырева, Волочкова, Федорова - это было прикрытие".

Вероятно, речь идет о 41-летнем актере Вячеславе Манучарове, с которым Николай Басков неоднократно появлялся на публике.

Об этом союзе говорили не только российские звезды, но и украинские. Например, после публикации снимков из Бучи в апреле 2022 года разъярённая телеведущая Маша Ефросинина обратилась к российским звездам, подло молчащим о зверствах. В своем обращении она упомянула Баскова и его любовника.

"Но в одном ты прав, Коля. Прав! Признаю. В том, что всегда отрицал, что ты гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут соглашусь. Вы действительно не геи. Вы – пид*расы", - сказала Мария.

Манучаров в клипе Баскова

Около 10 лет назад Николай Басков представил клип на песню "Странник", где снялся тот самый Вячеслав Манучаров. Согласно сюжету, Николай - римский император, а Вячеслав - патриций (аристократ). Император попадает в бордель, где разглядывает женщин и мужчин.

Одна из девушек ему приглянулась, и на это обратил внимание патриций (Вячеслав Манучаров). Затем мужчины устроили сражение на мечах за девушку. Победил Басков. Но в финале клипа показано, что девушка так никому и не досталась, поскольку император обратил внимание на своего соперника.

Реакция соцсетей на клип Баскова

"Мы с дочкой насмеялись до слез. До такого идиотизма может додуматься только гений"

"Поржал, но не смог досмотреть. Спасибо, Колян!"

"А-я-яй! Ну как же так! В мире же столько прекрасного!"

"Вот это умора!"

Сам Николай Басков свою нетрадиционную ориентацию никак не комментировал. В одном из интервью он заявил, что мечтает найти достойную женщину для совместной жизни.

Басков и Манучаров: фото

Напомним, Басков впервые высказался об изводившей его болезни.

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