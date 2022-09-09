Алеся Бацман похвасталась романтической фотографией со своим известным супругом.

Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона Алеся Бацман похвасталась семейной идиллией с мужем. Она выложила в своем блоге романтическое фото, сделанное на фоне водоема.

Позирует Алеся в белой футболке и солнцезащитных очках. Волосы собраны в пучок на голове. Дмитрий надел розовую футболку. Они прижались друг к другу, обнялись и улыбаются.

Поклонники в комментариях осыпали влюбленных комплиментами.

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"Обожаю ваши совместные видео! Одна из любимый пар! Интеллигентные, красивые и просто приятные!", "Я тоже к Бацман хочу в гости", "Очень вас уважаю, но уже хочется новых гостей – Алеся делает очень интересные интервью, хочется интервью с министром экологии, подсчитывают ли убытки экологии Украины, медиков, хирургов, кто спасает жизнь наших украинцев… Спасибо", "И голливудская улыбка на устах", - написали комментаторы.

Напомним, жена Дмитрия Гордона проникновенно спела "Козацькому роду нема переводу".

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