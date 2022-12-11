Актер посетил частную клинику в Ужгороде.

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину. Его заметили в одной из больниц на Закарпатье.

Как сообщает ТСН, актер побывал в Ужгородской частной клинике. Вероятно, у него проблемы со здоровьем. Однако никаких подробностей его визита - нет.

Медики также отказались комментировать причину визита Ван Дамма в больницу, аргументируя это тем, что он запретил им разглашать любую информацию.

Стоит отметить, что последний раз голливудский актер посещал Украину в 202j году, когда снимался в фильме Netflix. Это был комедийный боевик "Последний наемник".

Дружба Ван Дамма с Путиным

Актер молчит о войне в Украине и не афиширует свой приезд. Вероятно, это связано с тем, что он дружит с диктатором Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

Единственное, что сделал актер, так это написал пост в социальной сети Instagram еще в начале полномасштабного российского вторжения со словами: "Желаю мира всему миру".

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