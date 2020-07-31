Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне.

Стриминговий видеосервис Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Жан-Клод Ван Даммом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Это будет комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне и будет называться The Last Mercenary (Последний наемник).

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - сообщил Ткаченко.

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За съемки в Украине ответственные международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.

"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине. Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст ", - добавил министр культуры.

По информации Variety, Ван Дамм играет бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.

Как сообщал УНИАН, ранее сервис Netflix опубликовал топ-10 своих наиболее популярных оригинальных фильмов.

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