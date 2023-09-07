Это произошло на Саммите первых леди и джентльменов.

Президент Украины, который вчера посетил Саммит первых леди и джентльменов, посвященный ментальному здоровью, не сумел скрыть чувства к своей жене. Его избранница, проводившая мероприятие в белоснежном костюме с необычной брошью в виде карты нашей страны, довольно бурно отреагировала на романтический жест мужа.

Интересный момент заметили пользователи сети. Видео с реакцией первой леди уже "разрывают" TikTok. Так, во время речи Зеленский, здороваясь с гостями, отдельно отметил свою жену.

"Уважаемые наши гости, уважаемые наши первые леди и джентльмены, дорогая Елена", - сказал президент.

Это позабавило первую леди. Она начала улыбаться и не скрывала, что такой жест от мужа ей понравился. На реакцию Зеленской уже наложили музыку, различные фильтры, пользователи также добавляют надпись: "Невероятные эмоции".

Зеленский не сумел скрыть чувства к жене - видео

Кроме этого, в кадр попал момент, во время которого Зеленская целовала мужа. Он наклонился к ней во время саммита, а она публично продемонстрировала нежность.

Реакция сети

Жест Зеленского умилил комментаторов. Они пишут:

"Я почему-то сама смутилась, это так классно!"

"Такая красивая пара"

"20 лет вместе, какая любовь!".

Напомним, недавно первая леди призналась, дает ли она советы Зеленскому.

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