Президент Украины, который вчера посетил Саммит первых леди и джентльменов, посвященный ментальному здоровью, не сумел скрыть чувства к своей жене. Его избранница, проводившая мероприятие в белоснежном костюме с необычной брошью в виде карты нашей страны, довольно бурно отреагировала на романтический жест мужа.
Интересный момент заметили пользователи сети. Видео с реакцией первой леди уже "разрывают" TikTok. Так, во время речи Зеленский, здороваясь с гостями, отдельно отметил свою жену.
"Уважаемые наши гости, уважаемые наши первые леди и джентльмены, дорогая Елена", - сказал президент.
Это позабавило первую леди. Она начала улыбаться и не скрывала, что такой жест от мужа ей понравился. На реакцию Зеленской уже наложили музыку, различные фильтры, пользователи также добавляют надпись: "Невероятные эмоции".
Зеленский не сумел скрыть чувства к жене - видео
Кроме этого, в кадр попал момент, во время которого Зеленская целовала мужа. Он наклонился к ней во время саммита, а она публично продемонстрировала нежность.
Реакция сети
Жест Зеленского умилил комментаторов. Они пишут:
- "Я почему-то сама смутилась, это так классно!"
- "Такая красивая пара"
- "20 лет вместе, какая любовь!".
Напомним, недавно первая леди призналась, дает ли она советы Зеленскому.