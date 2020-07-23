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Заворотнюк решила выйти на связь с журналистами - росСМИ

13:47, 23 июля 2020
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Заворотнюк борется с онкологией / фото bzns.media

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Об этом сообщает портал Popcake. Отмечается, что состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" якобы улучшилось, поэтому она хочет поделиться с поклонниками о происходящем за последний год, о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях.

Кроме этого, Заворотнюк, по информации журналистов, решила рассказать об инновационном американском лечении и прогнозах ее лечащих врачей. 

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк