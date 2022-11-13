Мирные жители радостно встретили воинов ВСУ и накормили их вкусным борщом.

Известный ведущий и воин Вооруженных сил Украины Даниэль Салем приехал в освобожденный Херсон и показал, как его встречали местные жители.

На своей странице в Instagram он показал невероятную реакцию людей на их появление в Херсоне, так как последнее время они и сам город очень пострадали из-за российских оккупантов. Поэтому их радости не было предела, когда украинские военные все же освободили город.

Когда Салем вместе со сослуживцами 11 ноября зашел в город, увидел, что жители начали поднимать украинские флаги. Они расцеловали защитников, вкусно накормили их и поблагодарили за освобождение.

Видео дня

Даниэль рассказал, что жители города накормили их борщом и другими лакомствами. По словам ведущего, это была самая вкусная еда.

Напомним, ранее на освобождение Херсона отреагировал и Макс Барских. Он отметил, что в этот день испытал настоящее счастье.

"Поселок за поселком, город за городом – каждый километр важен, потому что нет ни одного населенного пункта на карте, где бы не ждали украинских воинов. Сегодня я счастлив, что наш флаг поднимается над селом Станислав. Все будет Украина", - сказал артист.

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