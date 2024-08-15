Женя Галич признался, что у него был алкоголизм.

Известный украинский музыкант, фронтмен группы O.Torvald, военный Женя Галич рассказал о своей депрессии, которая началась у него в начале полномасштабного вторжения. Артист поделился, что депрессию он запивал алкоголем.

По словам певца, первые симптомы депрессии он почувствовал находясь в одиночестве. С первых дней большой войны Галич стал на защиту страны и всегда был в окружении военных, но во время ротаций он оставался один. Тогда у него и начался бытовой алкоголизм.

"Я начал испытывать депрессивные синдромы, оставаясь наедине и запивая все это алкоголем. Мне казалось, что тревожность появляется и нужно просто выпить, сейчас попустит. Бытовой алкоголизм построен на том, что ты успокаиваешься тогда, когда накрыт стол, есть что поесть и выпить. Но проблема в том, что ты напиваешься один", - рассказал Женя в комментарии Рамине Эсхакзай.

Находясь в армии, Женя был в постоянном стрессе и там ему было страшно злоупотреблять алкоголем. Как говорит музыкант, на Востоке он никогда не пил. Галич поделился, что депрессия возникла на фоне того, что он нигде не чувствовал себя хорошо. Дома ему было одиноко, а на фронте - постоянная борьба за жизнь.

"Когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь, тебе кажется, что нужно снова ехать на Восток, что ты там полезен, найти свое место", - добавил исполнитель.

В результате артист обратился к врачу и ему прописали антидепрессанты. За несколько недель Евгению стало легче и он поборол зависимость от алкоголя.

Напомним, ранее Женя Галич рассказал о службе в ВСУ. Он поделился, чем занимается на фронте.

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