Дмитрий Шевченко общается со Златой Огневич.

Финалист второго сезона шоу "Холостячка" Дмитрий Шевченко в программе "Невероятная правда о звездах" рассказал, что общается со Златой Огневич вопреки тому, что она отказала ему в финале.

По его словам, Злата занимает важное место в его жизни, поэтому они могут созвониться или встретиться.

"Она умеет дружить. Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной", - сказал Шевченко.

При этом Дмитрий еще на пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" отметил, что у него есть девушка, которая живет со Златой в одном парадном. И даже если он не рассекретил ее имя, то внимательные поклонники уверены, что ею стала экс-участница первого сезона "Холостяка" и экс-солистка группы "Голливуд" Екатерина Шеффер.

Читайте также"Нервы не железные": украинская певица призналась, что использует ремень в воспитании сыновейКроме того, сейчас Злата более тесно общается с Максом Тарапатой, который покинул проект за шаг до финала. Несмотря на обиду, у мужчины еще остались чувства к певице и он поддержал ее после разрыва с победителем Андреем Задворным.

Напомним, ранее участники "Холостячки" устроили бойцовский клуб и рассказали о борьбе за Огневич.

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Автор: Диана Могилевич