Мужчины снялись в откровенной фотосессии и порассуждали на тему любви.

Участники второго сезона романтического реалити "Холостячка" устроили настоящий бойцовский клуб в фотосессии для издания JetSetter.

Героями фотосессии стали Дмитрий Шевченко, которому Злата Огневич отказала в финале шоу, Макс Ежов, которого героиня выгнала еще в первом выпуске "Холостячки", Андрей Хветкевич, с которым Злата праздновала летом Новый год, Макс Тарапата, который всегда искренне признавался в своих чувствах, Роман Васильев, устроивший после проекта любовный треугольник с учасницами "Холостяка" и Васко Младенов, с которым, по мнению зрителей, у Златы было самое романтическое свидание на проекте.

Мужчины позировали на ринге с голым торсом, цепями и даже со ссадинами и кровью на лице. Дмитрию Шевченко, вероятно, эта фотосессия далась легче, чем другим, так как он давно занимается боксом и для него это родная стихия.

Кроме того, в комментарии изданию Дмитрий сказал, что борьба за любовь для него означает всегда оставаться самим собой и находится в гармонии. А вот Андрей Хветкевич считает, что в этом деле нужно с каждым днем быть лучше самого себя.

Фаворит зрителей "Холостячки" Макс Тарапата говорит, что любовь открывает новые грани, а борьба за нее делает тебя непобедимым.

Напомним, ранее Злата Огневич выкатила откровенный пост о своем выборе в финале шоу.

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Автор: Диана Могилевич