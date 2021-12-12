Зрители заподозрили, что новой избранницей Димы могла стать Екатерина Шеффер.

На пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" Дмитрий Шевченко заявил, что после проекта у него появилась девушка, которая живет в одном парадном с главной героиней второго сезона реалити Златой Огневич.

Зрители думали-гадали, кто же могла стать его избранницей. В итоге внимательные поклонники пришли к выводу, что ею может быть экс-участница первого сезона шоу "Холостяк" и экс-солистка группы "Голливуд" Екатерина Шеффер.

Читайте такжеНазваны 5 звезд, жестко опозорившихся на всю страну (видео)Известно, что девушка всю свою жизнь посвятила вокалу. Также она ведет активный образ жизни, занимается спортом и придерживается правильного питания. В своем Instagram Екатерина показала видео, на котором боксирует вместе с Шевченко.

"Крепкое здоровье, подтянутое тело и отличное настроение - лучшая мотивация для каждого из нас! Занимайтесь спортом в удовольствие и не ищите для себя отговорок. Спасибо, Дима, за терпение и профессиональный подход", - подписала ролик Шеффер.

В комментариях под видео сразу разгорелись жаркие споры, вместе они или нет. Один из пользователей соцсети отметил одну забавную штуку: "Sheffer & sheff. Совпадение? Не думаю". Отметим, что Дмитрий подписан в Instagram как dmitrij_sheff.

Напомним, ранее участники "Холостячки" устроили бойцовский клуб и рассказали о борьбе за Огневич.

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Автор: Диана Могилевич