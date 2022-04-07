Олег Скрипка увидел собственными глазами, что оккупанты натворили в его доме.

Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, как российские оккупанты пробрались в его дом под Бучей, в селе Козаровичи. По его словам, они нагадили в доме и вынесли весь хлам.

"Орки – мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро бежали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные", – написал певец в Instagram.

При этом Скрипка уточнил, что оккупанты вынесли из его дома разный хлам, а ценные картины не взяли.

"Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было, – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", - поделился Скрипка.

Напомним, ранее украинский танцор Назар Грабар рассказал, как оккупанты уничтожили его дом в Буче.

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