Назар Грабар записал видео из Бучи.

Украинский танцор Назар Грабар записал видео из Бучи, в котором рассказал обо всех зверствах российских оккупантов.

По его словам, оккупанты пробрались в его дом. Они проникли в его квартиру и вынесли оттуда все, что только можно было.

"У меня больше нет дома. В моем доме была база русских солдат, конкретно в моей квартире. Все вынесли. Но это не самое страшное. Вокруг жилкомплекса лежат тела молодых людей, таких как я возрастом, связанные и расстрелянные. Российские солдаты, хотя это даже не солдаты, это просто ничтожества, вы даже не животные. Даже у животных есть сострадание. Вы просто, бл*дь, чм*, которое пришло воровать сковородки и телевизоры, бл*дь, у мирных людей. И людей расстреливать", - эмоционально отреагировал Назар на зверства оккупантов.

Он добавил, что российские военные бьют исподтишка, и они вовсе не являются второй армией в мире.

"И вы называете себя второй армией в мире? Да вы чм*, вы просто, бл*дь, бандиты, которые бьют исподтишка. Вы, с*ка, уже проиграли эту войну", - добавил танцор.

Напомним, ранее российский актер из "Дизель шоу" показал, как выглядит его дом под Киевом после обстрела.

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