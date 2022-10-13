Продюсер и телеведущий регулярно помогает украинским защитникам.

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов помогает украинским защитникам вместе с "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії". Так, он уже помог приобрести не один транспорт для военнослужащих. Например, недавно была приобретена очередная "карета" скорой помощи. Об этом сам Юрий сообщил в своем Instagram-блоге.

"Третья карета скорой помощи, на которую мы собирали с блогерами, уже в одном из госпиталей! Спасать наших защитников и приближать большую победу — наша святая обязанность! Работаем дальше! Слава ВСУ! Слава Украине!" - поделился Юрий Горбунов.

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Однако он отметил, что данные автомобили очень часто попадают под обстрелы со стороны оккупантов, поэтому в них всегда есть потребность.

В общей сложности это уже 121 автомобиль, который ведущий вместе с "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" помог приобрести для украинских защитников на передовую.

Напомним, Осадчая рассказала, что они с Горбуновым решили в вопросе усыновления ребенка.

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