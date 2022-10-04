Телеведущая призналась, что это очень сложный процесс как с бюрократической точки зрения, так и с моральной.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, будут ли они с мужем Юрием Горбуновым все таки оформлять опеку над ребенком, потерявшим родителей из-за войны. В интервью ЖВЛ Катя призналась, что это очень сложный и долгий процесс.

"Нужно себе в этом честно признаться. Усыновление - это не так просто, как об этом можно говорить. Да, мы с Юрой об этом говорили, но мы потом также говорили о том, что это длительный, долгий и очень сложный путь как в бумагах, так и в себе. Потому что нужно в себе много чего понять", - поделилась Осадчая.

Она объяснила, что сейчас конкретных действий они предпринимать не будут, а будут только ознакамливаться с процедурой. Также хотят пройти курсы для родителей, желающих усыновить ребенка.

Напомним, весной этого года Юрий Горбунов рассказал о возможном усыновлении ребенка, потерявшего родителей. Шоумен не исключает этого в будущем, однако откладывает данный вопрос до послевоенного времени.

Полное интервью Екатерины Осадчей

Также УНИАН писал, что Осадчая прокляла российских артистов, поддерживающих оккупацию городов Украины. Телеведущая пожелала им потерять голос, чтобы они не смогли выступить на концерте в поддержку Путина и войны в Украине.

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