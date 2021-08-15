Среди гостей мероприятия были Потап и Настя Каменских.

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов по случаю скорого рождения малыша устроили грандиозную вечеринку, которую на Западе еще называют Baby shower.

Фото с мероприятия появились на страницах в Instagram супругов.

Вечеринка прошла в их загородном доме с живой музыкой и звездными гостями, среди которых были их соседи Потап и Настя Каменских.

"Спасибо за сюрприз", – написала Осадчая в сторис.

Читайте также"Спасибо за чудо": Юрий Горбунов очаровал сеть милым фото с беременной ОсадчейНа праздновании Осадчая появилась в пышном платье с обнаженными плечами. Ее нежный образ дополняли золотистые туфли, цепочки, подвески и серьги.

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Автор: Катерина Шварц