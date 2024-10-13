Звездные супруги находятся за границей.

Украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время показалась вместе со своим мужем-музыкантом и коллегой по коллективу Валерием Бебко, о котором ходили слухи, что он сбежал за границу. Артистка поделилась совместными кадрами с любимым.

Как известно, в сети распространились сплетни, что весь мужской состав The Hardkiss в начале полномасштабного вторжения выехал за границу. В Украине осталась только Санина и продолжала выступать на большой сцене. Однако на днях группа анонсировала мировое турне и уже отправилась на гастроли в полном составе. Артисты дают концерты в США, Канаде и Европе.

Более того, ходили слухи, что Санина и Бебко расстались, поскольку давно вместе не появлялись на публике. Сам Бебко исчез из инфопространства и не высказывался о войне в Украине.

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Однако исполнительница решила опровергнуть эту информацию и опубликовала совместные кадры с мужем. Она поделилась фотографиями из Чикаго, где коллектив выступал 11 октября. Фото, кстати, были сделаны в день рождения Юлии. Ей исполнилось 34 года. Об этом сообщила сама исполнительница. Она написала в подписи к ролику: "Чикаго. День рождения".

На кадрах супруги позировали на фоне пейзажей города, а также на видео, которое распространили Санина, есть снимки с их концерта.

В комментариях подписчики обрадовались воссоединению коллектива, но были и те, кто упрекнул мужскому составу группы за выезд из Украины во время войны:

"Скучаю по вашим концертам дома"

"Очень приятно видеть вас вместе"

"Как же я вас люблю, вас, ваши песни, энергетику"

"Интересно, когда вернется мужской состав группы в Украину?"

К слову, после слухов о выезде музыкантов The Hardkiss Санина воздержалась от комментариев, но летом этого года она сообщила, что начинает сольную карьеру. Она создала персонализированные страницы на Facebook, Spotify и YouTube. В то же время певица не скрывала, что сейчас группа переживает сложный период.

Напомним, ранее Валерий Бебко рассекретил, где находится. Он впервые за долгое время вышел на связь в сети.

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